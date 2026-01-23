Un oltraggio alle famiglie delle vittime di Crans-Montana Vergogna | Tajani e Salvini contro la scarcerazione di Moretti

La recente scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nell’incendio di Crans-Montana che ha causato 40 vittime, ha suscitato forti reazioni da parte della politica italiana. Tajani e Salvini hanno espresso dure critiche, definendo l’evento un “oltraggio alle famiglie delle vittime” e un “vergogna”. Questa decisione ha riacceso il dibattito sulla giustizia e sulla responsabilità in casi di tragedie di vasta portata.

È immediata e molto dura la reazione della politica italiana alla notizia della scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti, gestore insieme alla moglie Jessica Maric, del bar Le Constellations di Crans – Montana dove la notte di Capodanno sono morte 40 persone (di cui 6 giovani italiani ) in un devastante incendio che ha provocato il ferimento di oltre 100 giovani. “Un vero oltraggio alle famiglie ” delle vittime, lo ha definito il ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’altro vicepremier condivide la notizia sui social e commenta con un’unica parola: “ Vergogna!”, scrive il leader della Lega Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Crans Montana, Jacques Moretti è libero: un amico ha pagatato la cauzione di 200mila franchi. ?Tajani: «Oltraggio alle famiglie»Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sion, che ha disposto la scarcerazione dopo il pagamento di una cauzione di 200mila franchi.

