Sgombero Askatasuna scontri a Torino tra manifestanti e polizia | nove agenti feriti Salvini | Ruspe sui centri sociali

Nella giornata di oggi, a Torino, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante una protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La manifestazione ha visto un breve episodio di violenza, con nove agenti feriti. Il ministro Salvini ha annunciato l’intenzione di intervenire con lo sgombero dei centri sociali. La situazione rimane sotto stretta osservazione mentre si cerca di ricostruire quanto accaduto.

Guerriglia in città alla manifestazione indetta per protestare contro lo sgombero del centro sociale di Askatasuna. Militarizzato il quartiere Vanchiglia. Traffico in tilt in tutto il centro di Torino.

Sgombero Askatasuna accende la protesta: corteo a Torino e scontri con la polizia - Scontri e tensioni durante il corteo di protesta a Torino: attivisti da tutta Italia in piazza contro lo sgombero di Askatasuna. notizie.it

Askatasuna, scontri al corteo a Torino: 9 agenti feriti. Salvini: 'Ruspe sui centri sociali covi di delinquenti' - È cominciato così il corteo dopo lo sgombero all'alba di giovedì del centro sociale degli autonomi, ... ansa.it

Guerriglia a Torino dopo sgombero Askatasuna: le immagini dei violenti scontri - facebook.com facebook

Torino, duri scontri al corteo dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La polizia aziona idranti e lancia lacrimogeni, i manifestanti lanciano oggetti e incendiano cassonetti. Diecimila in piazza per i promotori, 3000 per la Questura. x.com

