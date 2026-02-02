Askatasuna Piantedosi | È terrorismo urbano Ora il fermo preventivo per isolare i violenti

Il ministro Piantedosi parla chiaramente: definisce il comportamento di alcuni manifestanti come terrorismo urbano. Annuncia un fermo preventivo per isolare gli agenti che si sono resi protagonisti di episodi violenti. La proposta mira a mettere in sicurezza chi si difende e a evitare l’iscrizione automatica nel registro degli indagati. La decisione arriva dopo gli scontri durante le proteste, con l’obiettivo di fermare chi alimenta il caos e garantire maggiore controllo sul territorio.

Un fermo preventivo per isolare i violenti, ma anche uno "scudo" per tutelare chi agisce per difendersi, evitando l'iscrizione automatica nel registro degli indagati. A fare il punto sulle misure allo studio è il ministro Matteo Piantedosi, alla vigilia della riunione che si terrà oggi a Palazzo Chigi per definire i provvedimenti del pacchetto sicurezza da portare in Consiglio dei ministri questa settimana. Partiamo dalla guerriglia urbana a Torino, con l'uso di scudi e molotov. Pensa abbia rappresentato un salto di qualità? Qualcuno agita il fantasma degli anni di piombo, Crosetto evoca le Br.

