Askatasuna Marco Grimaldi senza vergogna | Da Vespa un processo in tv

Marco Grimaldi non si ferma e attacca ancora. Durante la trasmissione di La7, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha ribadito di aver subito un processo mediatico organizzato da Bruno Vespa su Rai 1. Non si è scusato e ha continuato a sostenere che si tratta di una montatura sulla guerriglia urbana legata ad Askatasuna.

Marco Grimaldi non si scusa e tira dritto per la sua strada. Il vice capogruppo alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra, in collegamento da David Parenzo a L'aria che tira su La7, si è lamentato di essere stato vittima di un processa orchestrato da Bruno Vespa su Rai 1 sulla guerriglia urbana scatenata da Askatasuna. "E quindi Parenzo cosa mi sta chiedendo? Come se noi ci identificassimo con Askatasuna - ha detto Grimaldi -. Sento molta gente, a proposito di separazione delle carriere, volete fare quasi tutti i magistrati, i pm, poi i giudici. E in qualche modo ieri mi sono visto processare in direttissima tv da Vespa come se un parlamentare non avesse la Costituzione a garantirgli che si può ancora andare a una manifestazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Durante la notte di Capodanno 2025-2026, Torino è stata teatro di una manifestazione organizzata dal centro sociale Askatasuna, in seguito allo sgombero della loro sede.

