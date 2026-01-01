Vergogna di Capodanno | 4 carabinieri feriti ecco Askatasuna

Durante la notte di Capodanno 2025-2026, Torino è stata teatro di una manifestazione organizzata dal centro sociale Askatasuna, in seguito allo sgombero della loro sede. L’evento ha coinvolto una “street parade” che ha portato alla lite tra partecipanti e forze dell’ordine, con quattro carabinieri rimasti feriti. Questo episodio evidenzia le tensioni legate alle attività di Askatasuna e alle conseguenti risposte delle autorità.

