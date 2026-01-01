Vergogna di Capodanno | 4 carabinieri feriti ecco Askatasuna
Durante la notte di Capodanno 2025-2026, Torino è stata teatro di una manifestazione organizzata dal centro sociale Askatasuna, in seguito allo sgombero della loro sede. L’evento ha coinvolto una “street parade” che ha portato alla lite tra partecipanti e forze dell’ordine, con quattro carabinieri rimasti feriti. Questo episodio evidenzia le tensioni legate alle attività di Askatasuna e alle conseguenti risposte delle autorità.
Nella notte di Capodanno 2025-2026, Torino ha ospitato la “street parade” organizzata dal centro sociale Askatasuna, dopo lo sgombero della storica sede avvenuto poche settimane prima. Nonostante l’allerta elevata delle forze dell’ordine, l’evento si è svolto con tensioni contenute, concludendosi senza gravi disordini o tentativi di blitz alla palazzina di corso Regina Margherita 47, presidiata e blindata.Oltre duemila persone – tra attivisti, giovani e aggregati – si sono riunite in piazza Vittorio Veneto, fortemente militarizzata con blocchi antisommossa. Poco dopo mezzanotte, il corteo è partito come una discoteca mobile: in testa un furgone con impianto audio e dj che si alternavano, seguito da un secondo mezzo con bar ambulante che vendeva birra e cocktail a prezzi popolari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
