**Iran | via libera in Senato a mozione unitaria M5s si astiene**

La commissione Esteri del Senato ha approvato una mozione unitaria di sostegno al popolo iraniano, con il voto favorevole di maggioranza e opposizione. Il documento riflette un’unità bipartisan su un tema di rilevanza internazionale, evidenziando l’attenzione del Parlamento italiano sulla situazione in Iran. Il Movimento 5 Stelle si è astenuto durante la votazione.

Roma, 15 gen (Adnkronos) - La commissione Esteri del Senato ha votato una mozione unitaria, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e opposizione, di sostegno al popolo iraniano. Unici astenuti i rappresentanti del M5s. "Chiedevamo la condanna di un eventuale uso della forza di Trump nel testo", hanno spiegato.

