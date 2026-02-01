Zerocalcare alla manifestazione per Askatasuna a Torino e Parenzo attacca sugli scontri silenzio è assenso

Zerocalcare si è presentato ieri alla manifestazione a Torino per chiedere giustizia per Askatasuna. Tra la gente, il fumettista ha parlato con alcuni partecipanti, senza commentare gli scontri avvenuti. Nel frattempo, David Parenzo ha criticato pubblicamente Zerocalcare, invitandolo a mostrare solidarietà alla polizia presente. La situazione si è fatta tesa, con i manifestanti divisi tra chi sostiene Askatasuna e chi invece condanna le violenze.

Gravi episodi di violenza al termine del corteo organizzato a Torino per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Migliaia di persone sono scese in piazza per la manifestazione, tra cui il fumettista romano Zerocalcare. Dopo che la situazione è degenerata in scontri con le forze dell’ordine, lo scrittore è stato criticato sui social. Anche il giornalista David Parenzo lo ha chiamato in causa, invitandolo a esprimere solidarietà per il poliziotto brutalmente picchiato da alcuni manifestanti nel corso dei tafferugli. Le immagini dell’aggressione, diventate virali, hanno provocato un’ondata di indignazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Oggi a Torino si sono svolti scontri tra manifestanti e polizia durante una grande protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

A Torino si è svolta una grande manifestazione in solidarietà con Askatasuna, il centro sociale sgomberato nei mesi scorsi.

