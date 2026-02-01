Alessandro Calista poliziotto pestato al corteo per Askatasuna a Torino Ho sentito un dolore terribile

Un poliziotto è rimasto ferito durante il corteo per Askatasuna a Torino. Alessandro Calista ha raccontato di aver sentito un dolore terribile quando è stato aggredito. La scena si è svolta davanti a centinaia di persone, con alcuni manifestanti che hanno preso di mira le forze dell’ordine. L’aggressione ha causato scompiglio tra i presenti e ha fatto salire la tensione in città.

"Ho fatto solo il mio dovere". Queste le prime parole dall'ospedale di Alessandro Calista, il poliziotto picchiato sabato al corteo per il centro sociale Askatasuna a Torino. L'agente è stato accerchiato e pestato da un gruppo di antagonisti, prima di venire salvato dai colleghi. "Mi sono ritrovato da solo tra gli incappucciati", racconta, "ho provato a proteggermi la testa, poi ho sentito un dolore terribile". Alessandro Calista è il poliziotto rimasto vittima di una violenta aggressione da parte di un gruppo di manifestanti durante gli scontri esplosi a Torino dopo la manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna. Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato aggredito con martelli e calci. Si chiama Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di Padova. È lui il poliziotto massacrato durante la manifestazione. Originario di Pescara, oggi è in ospedale dopo aver subito ripetute martellate. Lo hanno colpito a calci, pugni e colpi di martello. Poi ancora con più violenza, con tutto quello che avevano a portata di mano. Era un agente di 29 anni del reparto mobile di Padova, Alessandro Calista.

