Chi è Alessandro Calista il poliziotto aggredito a martellate al corteo per Askatasuna a Torino | ha 29 anni

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato aggredito con martelli e calci. Si chiama Alessandro Calista, è sposato e ha un bambino. L’episodio ha provocato sdegno tra le forze dell’ordine e i presenti, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per identificare i responsabili.

Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di Padova, è stato preso a martellate durante gli scontri di sabato 31 gennaio a Torino.

