Askatasuna Gasparri | Vergogna magistratura libera i due arrestati per i fatti di Torino

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha commentato con rabbia la scarcerazione di due dei tre arrestati per resistenza a pubblico ufficiale durante il corteo pro Askatasuna a Torino. In un video su Facebook, ha definito la decisione della magistratura una vera e propria vergogna. Gasparri ha criticato duramente le scelte delle autorità giudiziarie, sottolineando come la libertà degli arrestati rappresenti un segnale sbagliato. La vicenda ha scatenato un vivace dibattito politico sulla gestione delle proteste e sul ruolo della magistratura

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha commentato in un video pubblicato su Facebook la scarcerazione di due dei tre arrestati per resistenza a pubblico ufficiale nei fatti di Torino durante il corteo pro Askatasuna. Gasparri ha espresso forte sconcerto per la decisione della magistratura, sostenendo che liberare subito gli arrestati rende difficile sostenere l'azione delle Forze dell'ordine. Pur riconoscendo l'obbligo di firma, ha definito la misura insufficiente e ha detto che la decisione offende il sacrificio delle forze dell'ordine. Secondo Gasparri, l'episodio dimostrerebbe un uso politico della giustizia e sarebbe una "vergogna", in particolare perché – a suo avviso – molti più arrestati dovrebbero finire in carcere, mentre i pochi che vengono arrestati vengono poi liberati rapidamente.

