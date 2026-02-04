Askatasuna finisce ai domiciliari Simionato obbligo di firma per i due torinesi arrestati La Gip | Una guerriglia urbana organizzata

Angelo Simionato, il 22enne di Grosseto coinvolto nell’assalto a un poliziotto durante la manifestazione pro Askatasuna a Torino, è stato posto agli arresti domiciliari. La Gip ha descritto l’episodio come una vera guerriglia urbana organizzata. I due torinesi arrestati, invece, hanno ricevuto l’obbligo di firma. La situazione resta tesa, e le autorità continuano a indagare sui dettagli dell’attacco.

È stato messo ai domiciliari Angelo Simionato, il 22enne della provincia di Grosseto arrestato perché sospettato di avere preso parte all’ aggressione di un poliziotto sabato a Torino durante la manifestazione pro Askatasuna. La decisione è stata presa dalla gip Irene Giani dopo l’udienza di convalida. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi sul coinvolgimento del ragazzo negli scontri con gli agenti. Gli altri due arrestati sono stati invece scarcerati con obbligo di firma. Si tratta di Matteo Campaner e Pietro Desideri, che erano stati portati in carcere per resistenza a pubblico ufficiale.🔗 Leggi su Open.online

Tre persone coinvolte nel blitz di Askatasuna finiscono in tribunale.

Questa mattina il giudice ha deciso di rilasciare due degli arrestati accusati degli scontri di sabato scorso a Torino.

