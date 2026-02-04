Scontri e devastazione Askatasuna scarcerati gli uomini arrestati a Torino | domiciliari e obblighi

Questa mattina a Torino, tre uomini sono usciti dal carcere Lorusso e Cutugno dopo aver passato una settimana in cella. Sono stati scarcerati e ora si trovano agli arresti domiciliari, con obblighi da rispettare. La decisione arriva dopo scontri e tensioni che avevano segnato la zona. I giovani, arrestati in precedenza, hanno lasciato la struttura senza incidenti, ma con una serie di restrizioni che dovranno rispettare nelle prossime settimane.

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 10.30, la porta del carcere Lorusso e Cutugno di Torino si è aperta con un cigolio lento, quasi a voler sottolineare il peso di un'ora che, per tre giovani uomini, segnava la fine di una settimana di detenzione in regime di massima sorveglianza. Erano stati arrestati sabato 31 gennaio, nel cuore del pomeriggio, quando le strade di Vanchiglia si erano trasformate in un teatro di violenza dopo la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Tre giovani, tra i 22 e i 35 anni, fermati da una squadra della Digos dopo aver partecipato agli scontri che avevano visto l'aggressione con un martello all'agente Alessandro Calista, sono stati scarcerati dalla giudice Irene Giani, che ha convalidato gli arresti ma deciso di sostituire la detenzione con misure cautelari meno severe: domiciliari per uno, obbligo di firma quotidiana per gli altri due.

