Askatasuna al Senato opposizioni lavorano a possibile risoluzione comune

Le opposizioni al Senato stanno discutendo un documento condiviso per rispondere alle dichiarazioni del ministro Piantedosi sugli scontri a Torino. Le diverse forze politiche cercano un accordo per presentare una posizione unitaria sulla vicenda del centro sociale Askatasuna e le proteste legate alla sua chiusura. Il lavoro comune mira a chiarire le responsabilità e a rispondere alle tensioni della manifestazione.

Roma, 4 feb. (askanews) – Le forze di opposizione al Senato stanno lavorando all'ipotesi di un testo comune di risoluzione sulle comunicazioni del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, previste in aula sugli scontri di Torino alla manifestazione contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. Fonti parlamentari di minoranza concordano sul fatto che non è ancora stata chiusa una intesa sul testo. Le opposizioni hanno protestato ieri contro quella che giudicano una "forzatura" della maggioranza, che nella conferenza dei capigruppo ha deciso che il titolare del Viminale avrebbe svolto appunto delle comunicazioni e non una informativa (quindi senza voto finale) come alla Camera.

