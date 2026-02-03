Askatasuna Governo sfida opposizioni | su Piantedosi Senato voterà

Questa mattina a Palazzo Madama si apre una nuova giornata di tensioni sulla sicurezza. Dopo gli scontri di Torino, il governo di Giorgia Meloni si prepara a sfidare le opposizioni sul tema, con la presidente che ha chiesto collaborazione istituzionale. Intanto, il Senato si appresta a votare su Piantedosi, mentre il Consiglio dei ministri, rinviato a giovedì, deciderà sugli interventi attesi. La partita si fa sempre più calda nel cuore della politica italiana.

Roma, 3 feb. (askanews) – Si arena definitivamente a palazzo Madama l’appello lanciato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a “una stretta collaborazione istituzionale” sui temi della sicurezza dopo gli scontri di Torino e in attesa che il Consiglio dei ministri, rinviato a giovedì, vari gli attesi provvedimenti sul tema. In conferenza dei capigruppo la maggioranza e il Governo trasformano in “comunicazioni” (quindi con voto) l’informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi attesa per domani in aula, sulla falsariga di quella resa oggi alla Camera. Ma la decisione non era stata ancora deliberata dall’assise dei presidenti dei gruppi di palazzo Madama e la scelta delle comunicazioni consente alla maggioranza di sfidare le opposizioni sul tema della violenza di piazza.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

