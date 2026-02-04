Asia Premoli è sotto inchiesta con l’accusa di aver ucciso Leonardo, mentre la famiglia Moser accelera le pratiche per adottare Matteo. La vicenda giudiziaria si intreccia con i preparativi dell’adozione, che proseguono senza sosta. Nel frattempo, Vittoria Greco si scontra con una realtà difficile, dopo essere uscita di prigione, in attesa di capire come andrà a finire questa intricata vicenda.

D opo l’esordio vincente, Una nuova vita torna in onda oggi con la seconda attesissima puntata. Stasera, mercoledì 4 febbraio, alle 21:20 su Canale 5 Vittoria Greco si trova a fare i conti con una realtà ancora più dura di quella che aveva immaginato quando è uscita di prigione. Ma l’ostilità di San Martino di Castrozza non la fa desistere dal suo proposito: scoprire chi ha ucciso davvero Leonardo. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X Leggi anche › Su Canale 5 la prima puntata di “Una nuova vita”, fiction con Anna Valle e Daniele Pecci: la trama Una nuova vita, seconda puntata 4 febbraio, anticipazioni trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Asia Premoli è sospettata di aver ucciso Leonardo mentre la famiglia Moser accelera le pratiche dell'adozione di Matteo

