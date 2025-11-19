Trapianti la Campania accelera ma pesa il nodo dell' anagrafe | in campo i medici di famiglia

Il 2025 si annuncia come un anno di svolta per la rete trapiantologica in Campania: gli indicatori di performance sono in costante crescita, ma permane un divario da colmare tra la sensibilità manifestata dai cittadini presso le strutture sanitarie e quella rilevata negli uffici comunali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

