Trapianti la Campania accelera ma pesa il nodo dell' anagrafe | in campo i medici di famiglia
Il 2025 si annuncia come un anno di svolta per la rete trapiantologica in Campania: gli indicatori di performance sono in costante crescita, ma permane un divario da colmare tra la sensibilità manifestata dai cittadini presso le strutture sanitarie e quella rilevata negli uffici comunali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Di Silverio: “Trapianti d’organo in aumento in Campania” Vai su X
*Campania, record di donazioni e trapianti: +36,9% le segnalazioni, +36% le donazioni effettive. Pierino Di Silverio (CRT): «Un risultato di squadra, abbiamo rimesso al centro organizzazione, formazione e dialogo con i cittadini». Partito anche un progetto con - facebook.com Vai su Facebook
Trapianti, la Campania accelera ma pesa il nodo dell'anagrafe: in campo i medici di famiglia - I dati del 2025 registrano un aumento del 36% degli interventi, eppure resta il divario tra i consensi in corsia ... Secondo salernotoday.it
Monaldi accelera trapianti cuore,19 finora dopo 20 del 2024 - Salgono a 19 i trapianti di cuore effettuati nel 2025 all'ospedale di Napoli Monaldi, che nel corso dell'intero 2024 aveva effettuato un totale 20 trapianti. Lo riporta ansa.it
Trapianti di cuore, il Monaldi accelera: nel 2025 un incremento stimato del 50% - Un nuovo battito ha restituito la vita a Franca (nome di fantasia a tutela della provacy), la paziente che nelle scorse settimane ha ricevuto un trapianto di cuore all’Ospedale Monaldi di Napoli, ... Scrive ilmattino.it