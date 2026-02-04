Ieri sera, il prime time in Italia è stato tutto incentrato su Rai1, che ha vinto la serata con il documentario “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro”. La trasmissione ha ottenuto il 23,7% di share, attirando una vasta fetta di pubblico. Sul secondo gradino del podio, la concorrenza si è fatta sentire, ma senza riuscire a eguagliare il successo di Rai1.

Ieri sera, martedì 3 febbraio 2026, il prime time televisivo italiano ha visto Rai1 al vertice con L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro, seguito da 4.016.000 spettatori pari al 23,7% di share. Su Canale5 Io Sono Farah si ferma a 1.820.000 spettatori con il 12,3% di share, mentre su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 749.000 persone (4,8%). Italia1 con Le Iene presentano: Il Verdetto si attesta a 1.082.000 spettatori (8,5%), mentre Rai3 con FarWest registra 547.000 spettatori (3,7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 474.000 spettatori (3,7%), La7 con DiMartedì arriva a 1.357. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Martedì 3 Febbraio: “L’Invisibile” domina col 23,7%

Approfondimenti su Matteo Messina Denaro

Ieri sera, su Rai1, grande attenzione per “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro”.

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai 1 è stato trasmesso “L’invisibile”, il programma più visto della serata.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Matteo Messina Denaro

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri martedì 27 gennaio chi ha vinto tra Morbo K, DiMartedì, Coppa Italia, Bianca Berlinguer; Ascolti tv martedì 27 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e L'ultima volta che siamo stati bambini. Sfida De Martino-Scotti; Ascolti tv ieri (27 gennaio): Morbo K vince il testa a testa con Claudio Bisio, Affari Tuoi (senza Martina) staccato da Gerry Scotti; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 3 Febbraio, in prima serata.

Pagelle ascolti tv martedì 3 febbraio: L'Invisibile inizia benissimo (23.7%), Affari Tuoi (25.7%) supera la Ruota della Fortuna (23.5%)Rai, Mediaset, La7 (e non solo): la sfida del piccolo schermo di martedì 3 febbraio ha mescolato talk show e talent show. Da , scopriamo cosa hanno preferito guardare i telespettatori. ilmessaggero.it

Ascolti tv 3 febbraio: chi ha vinto tra L’Invisibile La cattura di Matteo Messina Denaro e Io sono FarahGli ascolti tv di martedì 3 febbraio 2026. Chi ha vinto tra Rai 1 con L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro e Canale5 con Io sono Farah ... fanpage.it

Mediaset vuole far crescere gli ascolti del martedì sera e punta su La forza di una donna con le puntate piene di colpi di scena che stanno per arrivare. Martedì sera si va in onda dopo Io sono farah Ecco le anticipazioni https://www.ultimenotizieflash.com/g - facebook.com facebook

TV Ascolti #blob Martedì 27 Gennaio 2026: 1.115.000 spettatori (6.1%), x.com