Ascolti TV Martedì 3 Febbraio | L’Invisibile domina col 23,7%

Ieri sera, il prime time in Italia è stato tutto incentrato su Rai1, che ha vinto la serata con il documentario “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro”. La trasmissione ha ottenuto il 23,7% di share, attirando una vasta fetta di pubblico. Sul secondo gradino del podio, la concorrenza si è fatta sentire, ma senza riuscire a eguagliare il successo di Rai1.

Ieri sera, martedì 3 febbraio 2026, il prime time televisivo italiano ha visto Rai1 al vertice con L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro, seguito da 4.016.000 spettatori pari al 23,7% di share. Su Canale5 Io Sono Farah si ferma a 1.820.000 spettatori con il 12,3% di share, mentre su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 749.000 persone (4,8%). Italia1 con Le Iene presentano: Il Verdetto si attesta a 1.082.000 spettatori (8,5%), mentre Rai3 con FarWest registra 547.000 spettatori (3,7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 474.000 spettatori (3,7%), La7 con DiMartedì arriva a 1.357. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

