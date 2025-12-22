Ascolti tv del 21 dicembre Gerry Scotti si prende tutto Rai1 in difficoltà

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppia razione di Gerry Scotti, domenica 21 dicembre, in onda con La Ruota della Fortuna e poi con Chi vuol essere Milionario. Resta sempre aggiornata:  iscriviti al nostro canale WhatsApp!. 🔗 Leggi su Dilei.it

ascolti tv del 21 dicembre gerry scotti si prende tutto rai1 in difficolt224

© Dilei.it - Ascolti tv del 21 dicembre, Gerry Scotti si prende tutto. Rai1 in difficoltà

Leggi anche: Ascolti tv del 30 novembre, Rai1 schiera Carosello Love. Ma Gerry Scotti non si ferma

Leggi anche: Ascolti tv del 21 novembre, Antonella Clerici è la regina della serata. E Gerry Scotti il re

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ascolti tv 20 dicembre, chi ha vinto tra la finale di Ballando e il Volo: la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota; Stasera in tv (21 dicembre), scontro tra Marco Liorni e Gerry Scotti: cosa succede; Ascolti tv del 20 dicembre, la finale di Ballando con le Stelle contro lo show de il Volo; Pagelle ascolti tv sabato 20 dicembre: vince Ballando con le Stelle con il 31.7%, poi la replica de Il Volo (13.4%). Gerry Scotti al 25.5%.

ascolti tv 21 dicembreAscolti tv ieri 21 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 22 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 23 dicembre 2025. mam-e.it

ascolti tv 21 dicembreAscolti TV | Sabato 20 Dicembre 2025: Ballando conquista il sabato sera con ascolti fino al 31,7% - La prima serata di ieri, sabato 20 dicembre 2025, ha premiato ancora una volta Rai1, che conquista la leadership grazie alla finale di Ballando con le Stelle, conclusasi con la vittoria di Andrea Delo ... quilink.it

ascolti tv 21 dicembreAscolti TV | Sabato 20 Dicembre 2025. Ballando chiude in bellezza (21.7-31.7%) - Gli ascolti della finale di Ballando con le Stelle, Il Volo e tutte le altre reti ... davidemaggio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.