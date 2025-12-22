Doppia razione di Gerry Scotti, domenica 21 dicembre, in onda con La Ruota della Fortuna e poi con Chi vuol essere Milionario. Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 21 dicembre, Gerry Scotti si prende tutto. Rai1 in difficoltà

Leggi anche: Ascolti tv del 30 novembre, Rai1 schiera Carosello Love. Ma Gerry Scotti non si ferma

Leggi anche: Ascolti tv del 21 novembre, Antonella Clerici è la regina della serata. E Gerry Scotti il re

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ascolti tv 20 dicembre, chi ha vinto tra la finale di Ballando e il Volo: la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota; Stasera in tv (21 dicembre), scontro tra Marco Liorni e Gerry Scotti: cosa succede; Ascolti tv del 20 dicembre, la finale di Ballando con le Stelle contro lo show de il Volo; Pagelle ascolti tv sabato 20 dicembre: vince Ballando con le Stelle con il 31.7%, poi la replica de Il Volo (13.4%). Gerry Scotti al 25.5%.

Ascolti tv ieri 21 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 22 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 23 dicembre 2025. mam-e.it