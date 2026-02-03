Questa sera, le due attrici si sono sfidate a colpi di ascolti televisivi. Luisa Ranieri ha portato La Preside su Rai 1, mentre Vanessa Incontrada ha risposto con Zelig 30 su Canale 5. Entrambe hanno cercato di conquistare il pubblico, ma solo una poteva prevalere. Gerry Scotti, intanto, spera in un risultato positivo per il suo show.

Luisa Ranieri su Rai 1 con La Preside e Vanessa Incontrada su Canale 5 con Zelig 30 si sono sfidate per l’ultima volta a colpi di share, lunedì 2 febbraio. Infatti su Rai 1 è andata in onda la puntata conclusiva de La Preside, fiction ispirata alla storia vera di Eugenia Canfora, mentre Vanessa Incontrada e Claudio Bisio su Canale 5 hanno chiuso il sipario su Zelig 30. Vanessa e Luisa si sono contese il podio degli ascolti per una serie di lunedì, ma una sola è sempre stata la vincitrice indiscussa che vuole confermarsi come tale. Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 il John Wick 3 – Parabellum e su Rai 3 Lo stato delle cose. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 2 febbraio, Luisa Ranieri contro Vanessa Incontrada. Gerry Scotti spera

Approfondimenti su Ranieri Incontrada

L'11 gennaio, la scena televisiva italiana ha visto confrontarsi due protagoniste di spicco: Luisa Ranieri, protagonista di

In questa giornata si sono svolti confronti tra le showgirl Luisa Ranieri e Vanessa Incontrada, protagoniste di un confronto in prima serata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ranieri Incontrada

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri giovedì 29 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Ore 14 Sera; Ascolti tv ieri (1° febbraio): trionfo per De Martino e Pilar Fogliati, batosta (doppia) per Gerry Scotti; Ascolti TV ieri sera, 1 febbraio 2026: chi ha vinto tra Cuori e Il Milionario?; Ascolti tv del 30 gennaio, la finale di Tali e Quali. Gerry Scotti salta.

Ascolti tv 2 febbraio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30, la sfida tra Scotti e De MartinoChi ha vinto tra la serie La preside con Luisa Ranieri su Rai 1 e Zelig 30 su Canale 5. In access prime time, la consueta sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di ... fanpage.it

Ascolti tv, Cuori fa meglio del Milionario, De Martino re dell'Auditel. Bene Poletti-BarraGli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, la terza stagione della serie Cuori con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati ... iltempo.it

Termina La preside con Luisa Ranieri E ora i telespettatori si chiedono: ci sarà una seconda stagione Cosa sappiamo: - facebook.com facebook

L'episodio finale della fiction con Luisa Ranieri è pieno di colpi di scena, ma il finale è apertissimo x.com