Questa sera si è acceso il duello tra Rai e Mediaset per gli ascolti televisivi. L’Invisibile ha registrato il 23,7% di share, mentre su altri canali si sono alternati programmi e film, cercando di conquistare il pubblico. Giulio Strocchi fa il punto sulla sfida tra le due reti, analizzando i numeri e le preferenze degli spettatori.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it L’Invisibile parte al 23,7%, Io Sono Farah. Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Martedì 3 febbraio 2026 è nel segno della fiction di Rai1: L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro debutta con 4.016.000 spettatori e il 23,7% di share, imponendosi nettamente come programma più visto della serata. Su Canale 5 Io Sono Farah torna in prima serata ma si ferma a 1.820.000 spettatori con il 12,3%, lontana oltre 11 punti dalla proposta Rai. Nel resto del prime time, Rai2 propone Boss in Incognito, Rai3 punta sull’approfondimento con FarWest, Italia1 schiera Le Iene, Rete4 tiene la linea del talk con È Sempre Cartabianca, mentre La7 conferma DiMartedì, che si attesta attorno al 9% di share e resta uno dei talk più forti della settimana. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Ascolti tv 3 febbraio 2026, sfida tra Rai e Mediaset

Approfondimenti su Ascolti TV 2026

Questa sera si sono sfidate ancora una volta Rai e Mediaset nel prime time.

Questa sera, la lotta tra Rai e Mediaset si fa più accesa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ascolti TV 2026

Argomenti discussi: Ascolti tv, quasi 3 milioni di spettatori per il ritorno di Cuori; Ascolti tv, 2 febbraio: 'La Preside' su Rai1 vince con 27,3%; Ascolti tv ieri lunedì 2 febbraio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri (2 febbraio): la ‘preside’ Luisa Ranieri chiude col botto, Zelig saluta, vendetta di Gerry Scotti su De Martino.

Ascolti tv 3 febbraio: chi ha vinto tra L’Invisibile La cattura di Matteo Messina Denaro e Io sono FarahGli ascolti tv di martedì 3 febbraio 2026. Chi ha vinto tra Rai 1 con L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro e Canale5 con Io sono Farah ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (27 gennaio): Lino Guanciale fa volare Rai 1, De Martino stacca Gerry ScottiL’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro vince col 23,7% di share, Io sono Farah al 12,3%, Affari Tuoi da sogno batte La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it

L’ultima puntata de La Preside, andata in onda nella serata del 2 febbraio su Rai 1, si è rivelata un vero successo, attestandosi anche stavolta come programma più visto della serata in termini di ascolti. Si è conclusa la serie, ambientata a Caivano ma girata in - facebook.com facebook

Ascolti #blob| Lunedì 2 Febbraio 2026: 1.081.000 spettatori (5.6%). x.com