Riconoscimento europeo Ai Comuni del Trasimeno la bandiera dello Sport
Le amministrazioni comunali di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno hanno ricevuto a Bruxelles la bandiera europea dello Sport 2026, riconoscimento ottenuto per il progetto congiunto
Dopo aver ottenuto il riconoscimento di European Community of Sport 2026 per il progetto congiunto " SporT al centro ", le amministrazioni comunali di Corciano (Comune capofila), Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno si sono recate a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, dove – al termine della presentazione ufficiale – è stata loro consegnata la bandiera di Comunità europea dello Sport 2026. A rappresentare i tre Comuni sono stati Francesco Cocilovo, assessore allo Sport del Comune di Corciano, accompagnato da Stella Blancardi (consigliere comunale con delega alla sostenibilità), Andrea Sacco, vicesindaca e assessora allo Sport del Comune di Castiglione del Lago, e Matteo Castellani, vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Passignano sul Trasimeno. Lanazione.it
Riconoscimento europeo. Ai Comuni del Trasimeno la bandiera dello Sport - Corciano, Castiglione del Lago e Passignano hanno presentato a Bruxelles il progetto congiunto che animerà il territorio nel 2026. lanazione.it
Riconoscimento europeo al Comune di Fermignano con il Premio “ELoGe“ - Il Comune di Fermignano ha ricevuto il riconoscimento di ELoGe, il marchio europeo di eccellenza della governance, che rappresenta un... ilrestodelcarlino.it
Liguria premiata come miglior regione europea dello sport 2025. Assessore Ferro ritira il riconoscimento al Parlamento Europeo #ANSA - facebook.com facebook
Riconoscimento Ad Alessandro Comune di Montepulciano