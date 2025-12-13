riconoscimento europeo ai comuni del trasimeno la bandiera dello sport

Le amministrazioni comunali di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno hanno ricevuto a Bruxelles la bandiera europea dello Sport 2026, riconoscimento ottenuto per il progetto congiunto

Dopo aver ottenuto il riconoscimento di European Community of Sport 2026 per il progetto congiunto " SporT al centro ", le amministrazioni comunali di Corciano (Comune capofila), Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno si sono recate a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, dove – al termine della presentazione ufficiale – è stata loro consegnata la bandiera di Comunità europea dello Sport 2026. A rappresentare i tre Comuni sono stati Francesco Cocilovo, assessore allo Sport del Comune di Corciano, accompagnato da Stella Blancardi (consigliere comunale con delega alla sostenibilità), Andrea Sacco, vicesindaca e assessora allo Sport del Comune di Castiglione del Lago, e Matteo Castellani, vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Passignano sul Trasimeno. Lanazione.it

