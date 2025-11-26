No al riconoscimento dello Stato palestinese Nobili Mancanza di coraggio da parte del governo regionale
ANCONA - “Dispiace e amareggia la mancanza di coraggio dimostrata da parte del governo regionale nel negare solidarietà e diritti verso il popolo palestinese”. È il commento del consigliere Avs Andrea Nobili, dopo la bocciatura della risoluzione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
