Arte in maschera l’identità e il rito in mostra alla galleria Art and more di Bari

La galleria Art and More di Bari ospita una mostra dedicata alle maschere e ai riti. L’esposizione raccoglie opere di diversi artisti che esplorano il tema dell’identità attraverso l’uso della maschera. La mostra è aperta al pubblico e invita a scoprire come gli artisti interpretano simboli e tradizioni legate ai riti di maschera.

La Galleria Art and MORE, situata nel cuore pulsante di Bari, è lieta di presentare la mostra collettiva "Arte in Maschera". L'esposizione sarà aperta al pubblico dall'8 al 21 febbraio 2026, offrendo una riflessione artistica profonda su uno dei simboli più antichi e suggestivi della cultura.Il Concept della MostraIl progetto "Arte in Maschera" indaga l'affascinante universo della maschera, esplorandola non solo come travestimento legato alla tradizione del Carnevale, ma come strumento rituale, simbolo di identità celata e potente metafora della condizione umana.Attraverso una varietà di linguaggi — dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alle installazioni contemporanee — gli artisti coinvolti offrono una visione personale di questo tema millenario.

