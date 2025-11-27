Zootropolis 2 il regista anticipa un nuovo film Disney dal linguaggio visivo completamente diverso

Le parole di Jared Bush accendono la curiosità sulla direzione futura di Walt Disney Animation Studios, che dopo Zootropolis 2, sta preparando un progetto originale ancora senza titolo. Il regista di Zootropolis 2, Jared Bush, anticipa che il film originale Disney previsto per il 2028 adotterà uno stile mai sperimentato dallo studio. Niente esseri umani, possibili aperture ad altre estetiche e una riflessione sull'evoluzione dell'animazione contemporanea. Un nuovo linguaggio visivo per il Disney del futuro Nell'intervista rilasciata al New York Times, Jared Bush - regista di Zootropolis 2 e co-autore di Encanto - ha rivelato i primi indizi sul film originale che Disney Animation porterà in sala nel 2028. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Zootropolis 2, il regista anticipa un nuovo film Disney dal linguaggio visivo completamente "diverso"

Scopri altri approfondimenti

Dal 27 Novembre al 03 Dicembre PROIETTEREMO ZOOTROPOLIS 2 Orario spettacolo tutti i giorni 17:00 Regista: JARED BUSH Genere: ANIMAZIONE, AVVENTURA, AZIONE Paese: USA Durata 108 minuti = 1h e 48 minuti Distribuzione THE WALT DISNEY - facebook.com Vai su Facebook

Zootropolis 2, il regista anticipa un nuovo film Disney dal linguaggio visivo completamente "diverso" - Le parole di Jared Bush accendono la curiosità sulla direzione futura di Walt Disney Animation Studios, che dopo Zootropolis 2, sta preparando un progetto originale ancora senza titolo. Da movieplayer.it

Zootropolis 2: gli autori spiegano la scena post-credits e cosa anticipa per il futuro - crediti di Zootropolis 2 e come la misteriosa piuma anticipa il futuro del franchise Disney. Riporta cinefilos.it

Zootropolis 2 ha “un elemento unico”: intervista ai registi Disney tra retroscena e animali possibili - L'intervista ai registi di Zootropolis 2, i premi Oscar Byron Howard e Jared Bush, tra retroscena, curiosità e aneddoti sul film Disney ... Come scrive cinematographe.it