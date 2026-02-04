Arriva una proposta assurda per Chiara Ferragni | contratto stellare ora manca solo la firma di cosa si tratta

Chiara Ferragni riceve una proposta che fa discutere. Si tratta di un contratto stellare, che potrebbe portarla a fare un salto importante nella sua carriera. Ora manca solo la firma, ma l’offerta ha già acceso le voci tra i suoi fan e gli addetti ai lavori. La fashion influencer, dopo mesi di silenzio, torna a essere al centro dell’attenzione, questa volta con un’operazione che potrebbe cambiare molte cose.

Negli ultimi mesi Chiara Ferragni è tornata lentamente sotto i riflettori, ma con un approccio molto più cauto rispetto al passato. Dopo un periodo complicato, segnato da vicende giudiziarie e da un’esposizione mediatica tutt’altro che semplice, l’imprenditrice digitale sembra ora al centro di un nuovo corteggiamento televisivo. Un’ offerta importante, di quelle che fanno rumore, sarebbe infatti arrivata sul suo tavolo: una proposta che potrebbe riportarla protagonista assoluta sullo schermo, ma a precise condizioni. Chiara Ferragni sbarca su Netflix?. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Netflix avrebbe messo nel mirino Chiara Ferragni con l’idea di costruire una docuserie interamente dedicata alla sua storia personale e professionale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

