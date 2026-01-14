Chiara Ferragni oggi la sentenza sul Pandoro gate | a che ora arriva e cosa rischia

È prevista per mercoledì 14 gennaio nel primo pomeriggio la sentenza del processo con rito abbreviato riguardante Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato e Francesco Cannillo. Il procedimento riguarda il caso noto come

È attesa per il primo pomeriggio di mercoledì 14 gennaio la sentenza del processo con rito abbreviato che vede imputati Chiara Ferragni, il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia, gruppo cui fa capo il brand Dolci Preziosi. I tre devono rispondere per le accuse di truffa aggravata in merito ai casi del Pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Secondo l’accusa, infatti, la comunicazione delle due campagne pubblicitarie avrebbe lasciato intendere che ogni acquisto fosse finalizzato direttamente alla beneficenza, creando in tal modo un vantaggio ingiustificato a beneficio delle società coinvolte. 🔗 Leggi su Lettera43.it

