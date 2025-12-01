Impresa Fossombrone Il colpo del ko arriva al 97’

Ilrestodelcarlino.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona 1 Fossombrone 2 (4-4-2): Salvati 5; Ceccarelli 6 (14’ st De Luca 6), Bonaccorsi 6,5, Rovinelli 6,5, Calisto 5,5; Giordani 5,5 (1’ st Meola 5,5), Gelonese 6 (25’ Miola 5), Gerbaudo 6,5, Cericola 5,5; Babbi 5 (15’ st Zini 5,5), Kouko 7. A disp. Mengucci, Petito, Sparandeo, Proromo, Attasi. All. Maurizi 5,5. FOSSOMBRONE (4-3-1-2): Bianchini 7; Ronchetti 7, Kljajic 6,5, Imbriola 6, Fabbri 6,5; Conti 6 (7’ st Ghinelli 6), Bucchi 6,5, Mancini 6 (37’ Masawoud sv); Di Paoli 7(10’ st Kamagaté 6,5); Giometti 6 (17’ st Sane 6), Kyeremateng 6 (31’ st Dolci sv). A disp. Ubertini, Valmori, Arcangeli, Torri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

impresa fossombrone il colpo del ko arriva al 978217

© Ilrestodelcarlino.it - Impresa Fossombrone. Il colpo del ko arriva al 97’

Scopri altri approfondimenti

impresa fossombrone colpo koImpresa Fossombrone. Il colpo del ko arriva al 97’ - Metaurensi in vantaggio con Di Paoli, i dorici trovano il pari a un minuto dal 90’. Segnala msn.com

Colpo grosso del Fossombrone. Camilloni ci mette la testa, Chieti ko - 5 (37’ st Arioli sv), Forgione 6, Cordova 6; Oddo 6 (8’ st Tourè 6), Gibilterra 6. Scrive ilrestodelcarlino.it

Fossombrone per la storia. Per vincere a Teramo serve un'altra impresa - FOSSOMBRONE Ha voglia di fare uno scherzetto ad un’altra nobile del campionato il Fossombrone, che ha comunque già riscritto la propria storia approdando alla finale playoff di girone di questo ... Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Impresa Fossombrone Colpo Ko