Rifiuti | Gualtieri tappa importante per termovalorizzatore avanti con programma

Il provvedimento autorizzatorio unico regionale commissariale per il termovalorizzatore segna un passaggio fondamentale nel percorso di gestione dei rifiuti. Questa approvazione rappresenta un passo importante per il progetto, che prosegue secondo il programma stabilito. La decisione evidenzia l’impegno verso soluzioni sostenibili e integrate per il trattamento dei rifiuti, consolidando un percorso di sviluppo e modernizzazione nel settore.

La chiusura del Provvedimento autorizzatorio unico regionale commissariale riguardante il termovalorizzatore rappresenta “una tappa molto importante”. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dichiarato che “adesso si va avanti come da cronoprogramma”, sottolineando l’importanza di rispettare le tempistiche stabilite. Per quanto riguarda la posa della prima pietra, il primo cittadino ha confermato che si partirà nei tempi previsti. Queste affermazioni sono state rilasciate a margine della manifestazione che si è svolta in piazza del Campidoglio, a sostegno del popolo iraniano, evidenziando l’impegno della città non solo nei confronti delle questioni locali, ma anche su scala internazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

