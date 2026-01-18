Napoli Porta Nolana 63enne arrestato | in casa TLE cocaina e 417mila euro falsi

Durante un controllo dell’Ufficio di Prevenzione Generale a Napoli, è stato arrestato un uomo di 63 anni in via Porta Nolana. Nell’abitazione sono state trovate oltre mille stecche di tabacchi esteri, cocaina e circa 417 mila euro falsi. L’intervento ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro contraffatto, evidenziando attività illecite nel quartiere.

La Polizia scopre nell’abitazione oltre mille stecche di tabacchi esteri, droga e banconote contraffatte durante una controllo dell’Ufficio di Prevenzione Generale. NAPOLI – La Polizia di Stato ha arrestato un 63enne napoletano dopo un controllo effettuato il 16 gennaio dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’uomo è ritenuto responsabile di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, falsificazione e introduzione nello Stato di monete contraffatte, oltre che di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre mille stecche di TLE e cocaina in casa. Durante l’ispezione nell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto 1. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

