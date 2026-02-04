Argentina già in fiamme oltre 40mila ettari di foresta in Patagonia | le immagini aeree del disastro

Gli incendi in Patagonia continuano a devastare la regione. Oltre 40mila ettari di foresta sono stati bruciati finora, e le immagini aeree mostrano un quadro drammatico. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, mettendo in allarme le autorità e i vigili del fuoco. La situazione resta critica, con il rischio che il fuoco si allarghi ulteriormente nelle zone più remote e difficili da raggiungere.

(LaPresse) La Patagonia continua a bruciare. Gli incendi, tra i più gravi che abbiano colpito l'Argentina negli ultimi decenni, hanno già devastato oltre 40.000 ettari di terreno nella parte settentrionale della regione argentina e costretto all'evacuazione di migliaia di residenti e turisti e ampie zone del Parco Nazionale Los Alerces, patrimonio mondiale dell'UNESCO che ospita alberi di 2.600 anni, sono ancora in fiamme. Eventi che hanno riacceso il malcontento nei confronti del presidente argentino Javier Milei, le cui dure politiche di austerità hanno drasticamente ridotto la spesa per una serie di programmi e agenzie che lavorano per combattere gli incendi e la protezione dei parchi.

