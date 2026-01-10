Argentina la Patagonia brucia | tremila ettari di foresta devastati dalle fiamme

Gli incendi nella Patagonia argentina hanno causato la perdita di circa tremila ettari di foresta nella regione della Comarca Andina, una delle zone turistiche più importanti delle Ande. Le fiamme hanno avuto un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio naturale locale, evidenziando le sfide legate alla gestione degli incendi boschivi in aree di grande valore ecologico.

Tremila ettari di foreste della Patagonia argentina sono stati devastati. Gli incendi hanno bruciato una vasta area della Comarca Andina, considerata una delle principali destinazioni turistiche nel cuore delle Ande. Secondo il governo della provincia di Chubut, più di 350 persone hanno cercato di domare le fiamme con l’aiuto di mezzi aerei. Si tratta del primo rogo su larga scala registrato nel 2026, dopo un anno in cui gli incendi boschivi hanno raso al suolo decine di migliaia di ettari, distrutto case e causato la morte di una persona. Intanto le autorità nazionali hanno emesso un’ allerta rossa per il pericolo di roghi in otto province del centro e del sud del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Argentina, la Patagonia brucia: tremila ettari di foresta devastati dalle fiamme Leggi anche: Incendio boschivo a Lauco, in fiamme dieci ettari di foresta Leggi anche: Dall’Australia all’Argentina, gli incendi piegano l’emisfero sud: migliaia di ettari di foresta distrutti – Video Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Argentina, la Patagonia brucia: tremila ettari di foresta devastati dalle fiamme. Argentina, la Patagonia brucia: tremila ettari di foresta devastati dalle fiamme - (LaPresse) Tremila ettari di foreste della Patagonia argentina sono stati devastati. stream24.ilsole24ore.com

Inferno di fuoco in Patagonia: incendi minacciano il ghiacciaio Torrecillas e uno degli alberi più antichi del Pianeta - Incendi Patagonia: a rischio il Larice Millenario Unesco e il ghiacciaio Torrecillas a Los Alerces. greenme.it

Anche l’Argentina brucia! In Patagonia 13mila ettari devastati da 30 giorni di incendi - Qui gli incendi boschivi a Chubut, Río e Neuquén hanno già bruciato 13mila ettari di foreste autoctone, pascoli e piantagioni, un’area equivalente ... greenme.it

Sky tg24. . Gli incendi nella regione della Patagonia argentina hanno devastato oltre 4.000 ettari nel Parco Nazionale Los Alerces, costringendo più di 3.000 persone a evacuare, secondo quanto riportato dai media. Mercoledì, il governatore di Chubut, Ignacio - facebook.com facebook

#NEWS - #Patagonia in fiamme: evacuazioni di massa e chiusa la grande strada del Sud argentino. Grave emergenza incendi nel sud dell’ #Argentina. Nella provincia del #Chubut, cuore della regione tra oceano e #Ande, vasti roghi stanno devastando la # x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.