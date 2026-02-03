Quasi 60.000 ettari di terra si sono incendiati nella Patagonia argentina. Le fiamme continuano a devastare un’area vasta e protetta, alimentate da condizioni climatiche estreme. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per cercare di contenere il fuoco, ma la situazione rimane critica.

Bruciano oltre 60mila ettari di terra nella Patagonia argentina, un’area vasta e protetta, in seguito a incendi devastanti causati da condizioni climatiche estreme. Le fiamme hanno colpito zone remote della regione, dove il clima secco e il vento forte hanno accelerato la diffusione degli incendi. Gli incendi, ormai in atto, sono stati registrati nel corso di diversi giorni, con un aumento significativo dell’attività bruciante rispetto agli anni precedenti. Le autorità argentine stanno monitorando l’emergenza, mentre il governo ha dichiarato l’emergenza ambientale per le aree interessate. Le cause principali sembrano essere legate a condizioni meteorologiche sfavorevoli, con temperature alte e scarsa umidità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brucia Patagonia: oltre 60mila ettari di terra in fiamme nell’Argentina sud

Approfondimenti su Patagonia Brucia

Gli incendi nella Patagonia argentina hanno causato la perdita di circa tremila ettari di foresta nella regione della Comarca Andina, una delle zone turistiche più importanti delle Ande.

Gli incendi boschivi in Patagonia, Argentina, continuano a causare danni significativi, con oltre 15.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Foreste della Patagonia in Fiamme - Gennaio 2026 #incendio #argentina #patagonia

Ultime notizie su Patagonia Brucia

Argentina, bruciati oltre 60mila ettari in PatagoniaOltre 60.000 ettari di vegetazione sono stati divorati dalle fiamme nella Patagonia argentina, dove centinaia di vigili del fuoco combattono incessantemente contro gli incendi favoriti dal vento e dal ... ansa.it

Video. Incendi nella Patagonia argentina si riaccendono e bruciano oltre 30.000 ettariVideo. In Patagonia argentina, incendio boschivo: oltre 30mila ettari bruciati. Vigili del fuoco in azione per domare le fiamme. it.euronews.com

Gli incendi boschivi alimentati dalle alte temperature e dai venti continuano a colpire la Patagonia argentina. Brucia la zona montuosa della Ruta 71, nella provincia di Chubut dove almeno 45.000 ettari di foresta, un’area grande all’incirca quanto San Francis - facebook.com facebook