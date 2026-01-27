Operatori culturali e creativi delle aree interne a sud di Salerno interessati a Cultura Cresce

Questo avviso pubblico del Ministero della Cultura mira a sostenere operatori culturali e creativi nelle aree interne a sud di Salerno. Attraverso il programma “Cultura Cresce”, si favoriscono la nascita e il rafforzamento di progetti imprenditoriali nelle filiere culturali e creative, contribuendo allo sviluppo economico e sociale di queste zone. Invitalia gestisce le iniziative, offrendo opportunità di crescita per il settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Con l’obiettivo di incentivare la nascita e il consolidamento di progetti imprenditoriali nelle filiere culturali e creative, il Ministero della Cultura ha emanato l’avviso pubblico relativo al programma “Cultura Cresce”, misura inserita nel quadro operativo del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e gestita operativamente da Invitalia. Il provvedimento interessa le regioni del Mezzogiorno e si pone come strumento centrale per favorire la valorizzazione del capitale culturale e creativo del Sud Italia attraverso contributi diretti e supporti qualificati a soggetti sia profit che non profit.🔗 Leggi su Anteprima24.it

