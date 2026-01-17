Cultura | Mattarella ' aree interne essenziali per sviluppo Paese'
Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza delle aree interne per lo sviluppo del Paese. In questo contesto, il dossier di candidatura di L'Aquila a capitale della cultura, intitolato 'L'Aquila città multiverso', evidenzia il valore di queste zone per il patrimonio e la crescita culturale dell'Italia. La promozione delle aree interne rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il ruolo delle comunità locali e favorire un progresso equilibrato.
L'Aquila, 17 gen. (Adnkronos) - "Il dossier che ha presentato la candidatura di questa città come capitale della cultura ha come titolo 'L'Aquila città multiverso'. La molteplicità è stata proposta da diverse prospettive. Molteplicità territoriale anzitutto, con il coinvolgimento del programma dei Comuni della provincia e dei territori montani che circondano questa città. Molteplicità sociale, perché l'Aquila si presenta come espressione e come riferimento di quelle aree interne che nel nostro Paese a pieno titolo rivendicano il proprio ruolo essenziale nello sviluppo del Paese". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione di L'Aquila capitale italiana della cultura 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it
