Nel quartiere di Barra area pubblica trasformata in un parcheggio privato

Un’area pubblica nel quartiere di Barra è stata occupata illegalmente e trasformata in un parcheggio privato. I residenti si sono accorti della situazione e hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta e ha sgomberato l’area, che ora torna a disposizione dei cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un'area di proprietà pubblica era stata illecitamente occupata e trasformata in parcheggio privato senza alcuna autorizzazione. E' quanto ha scoperto la polizia locale nel quartiere Barra di Napoli. Gli agenti dell'unità operativa San Giovanni sono intervenuti in corso Sirena dove hanno potuto accertare che lo spazio pubblico era stato abusivamente delimitato mediante strutture e manufatti, installati allo scopo di riservare l'uso dell'area a veicoli privati. Il sequestro preventivo disposto al termine degli accertamenti è finalizzato ad impedire la prosecuzione dell'attività abusiva e a consentire il successivo ripristino dello stato dei luoghi.

