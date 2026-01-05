Arbitro Sassuolo Juve | designato il fischietto del match Ecco chi dirige la sfida del Mapei Stadium
È stata annunciata la designazione arbitrale per la partita tra Sassuolo e Juventus, valida per la giornata di campionato. Il fischietto che dirigerà l'incontro al Mapei Stadium è stato ufficialmente designato e sarà presente sul campo per garantire il regolare svolgimento del match. Di seguito i dettagli sul refereee incaricato di arbitrare questa sfida.
Arbitro Sassuolo Juve, arriva la designazione ufficiale per la sfida di domani sera in programma al Mapei Stadium. Ecco la scelta. La Vecchia Signora si prepara alla trasferta contro il Sassuolo e arrivano le ufficialità sulla direzione di gara. L’AIA ha designato Luca Zufferli per il match in programma martedì 6 gennaio alle ore 20.45. Il fischietto della sezione di Udine sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Rossi, mentre il quarto ufficiale sarà Perri. Per la squadra di Luciano Spalletti si tratta di un passaggio cruciale del campionato dopo il pareggio con il Lecce. Sassuolo Juve, gli aggiornamenti sulla squadra arbitrale e la tecnologia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
