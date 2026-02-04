aquila ospita manifestazione internazionale per talenti direttoriali in ambito musicale orchestrale

A L’Aquila è iniziato il concorso internazionale per direttori d’orchestra “Antonellini”. Cento talenti da 21 paesi si sfidano nel Teatro Communale, in una manifestazione che ogni anno richiama i migliori del settore. La competizione si svolge nel cuore della città, attirando appassionati e professionisti da tutto il mondo.

Aquila, 15 aprile 2025 – Nella suggestiva cornice del Teatro Communale di L’Aquila, si è aperto ieri pomeriggio il ventottesimo concorso internazionale per direttori d’orchestra “Antonellini”, evento che ogni anno attira talenti da tutto il mondo e che quest’anno ha visto convergere a monte del Gran Sasso oltre cento candidati provenienti da ventuno nazioni diverse. Il palcoscenico, illuminato da luci calde e soffuse, ha accolto per tre giorni una selezione di direttori tra i più promettenti della scena musicale contemporanea, tutti chiamati a condurre l’Orchestra Sinfonica Abruzzese in brani scelti tra il repertorio classico e le composizioni del Novecento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

