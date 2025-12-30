Alessandro Amaniera incarico strategico in ambito internazionale con Prada

Alessandro Amaniera, con un’esperienza strategica internazionale, è stato nominato Global Head of Prada Men’s Personalization & Made To Measure all’interno del Prada Group. In questa posizione, si occupa di sviluppare e rafforzare le iniziative di personalizzazione e sartorialità per la linea maschile, contribuendo a consolidare l’identità del marchio nel settore del lusso.

Alessandro Amaniera assume un ruolo di primo piano all’interno del Prada Group, dove è stato nominato Global Head of Prada Men’s Personalization & Made To Measure. La posizione rappresenta un incarico strategico per guidare l’evoluzione e il rafforzamento dell’offerta su misura del brand nel segmento maschile a livello globale. Con oltre 15 anni di esperienza nel settore moda, Amaniera porta in Prada una solida competenza maturata attraverso ruoli di crescente responsabilità in aziende di primo piano del lusso internazionale. Prima dell’attuale nomina, ha ricoperto l’incarico di Global Head of Prada Made To Measure, contribuendo allo sviluppo e al consolidamento del servizio su scala globale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Prada, Alessandro Amaniera a capo del servizio su misura maschile Leggi anche: Il Diavolo veste Prada 2", Milano diventa un set internazionale

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.