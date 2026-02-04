Aprile critica Meloni su Niscemi Padellaro la fulmina | Se dite che sbaglia sempre tutto

Nel cuore di un’emergenza che coinvolge anche le istituzioni, il dibattito politico si sposta in televisione. Meloni critica Niscemi, mentre Padellaro le risponde a tono, dicendo che se si pensa che sbaglia sempre tutto, allora il confronto diventa ancora più acceso. La tensione tra i protagonisti si fa sentire, mentre le comunità si chiedono quale strada seguire.

Nel cuore di un'emergenza che sta mettendo a dura prova comunità e istituzioni, il dibattito politico italiano diventa televisivo. Ieri sera, durante la puntata di “DiMartedì” su La7, Marianna Aprile e Antonio Padellaro si sono confrontati – con toni sostenuti – sull'operato del governo guidato da Giorgia Meloni nella gestione della recente drammatica situazione in Sicilia. La tensione tra centinaia di famiglie evacuate e la reazione degli schieramenti politici è infatti uno dei temi più discussi anche nei talk show. A scatenare la discussione è stata la critica di Aprile, che ha contestato alla premier una mancanza di “reale vicinanza” alle popolazioni siciliane colpite, un'accusa direttamente legata a come il governo avrebbe risposto alla grave frana di Niscemi e alle richieste di attenzione della popolazione locale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

