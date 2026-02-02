Caso Niscemi come capire se la tua casa è su un terreno che frana | la guida per usare la piattaforma

L’ISPRA ha reso disponibile una piattaforma online gratuita, IdroGEO, che permette a chiunque di verificare il rischio di frane e alluvioni nel proprio quartiere. Basta inserire l’indirizzo e si ottiene subito un quadro chiaro sui possibili pericoli legati al terreno. In questo modo, i cittadini possono capire se la propria casa si trova su un’area a rischio e prendere le dovute precauzioni.

L'ISPRA fornisce una piattaforma opendata, IdroGEO, dove chiunque può accedere per conoscere il rischio di frane e alluvioni in una determinata località di Italia. La guida per utilizzare la funzione.🔗 Leggi su Fanpage.it

La Protezione Civile segnala una frana significativa a Niscemi, con oltre 1.

La frana a Niscemi, causata dalle piogge intense del ciclone Harry, ha devastato alcune zone della città.

