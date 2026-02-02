Caso Niscemi come capire se la tua casa è su un terreno che frana | la guida per usare la piattaforma

L’ISPRA ha reso disponibile una piattaforma online gratuita, IdroGEO, che permette a chiunque di verificare il rischio di frane e alluvioni nel proprio quartiere. Basta inserire l’indirizzo e si ottiene subito un quadro chiaro sui possibili pericoli legati al terreno. In questo modo, i cittadini possono capire se la propria casa si trova su un’area a rischio e prendere le dovute precauzioni.

L'ISPRA fornisce una piattaforma opendata, IdroGEO, dove chiunque può accedere per conoscere il rischio di frane e alluvioni in una determinata località di Italia. La guida per utilizzare la funzione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

La Protezione Civile: «A Niscemi frana tutta la collina». Schlein: «Usare un miliardo di euro stanziati per il Ponte sullo Stretto»

La Protezione Civile segnala una frana significativa a Niscemi, con oltre 1.

Niscemi, le immagini satellitari della città siciliana prima e dopo la frana e il cedimento del terreno - VIDEO119

La frana a Niscemi, causata dalle piogge intense del ciclone Harry, ha devastato alcune zone della città.

Argomenti discussi: Il caso Niscemi e altre frane: IdroGeo è la mappa per capire se il tuo territorio fa parte dell'Italia che cede; Ecco perché Niscemi è stata colta di sorpresa dalla frana, nonostante quelle del 1790 e del 1997; Niscemi, la frana continua: cosa sta succedendo davvero sotto la collina; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita.

caso niscemi come capireCaso Niscemi, come capire se la tua casa è su un terreno che frana: la guida per usare la piattaformaL'ISPRA fornisce una piattaforma opendata, IdroGEO, dove chiunque può accedere per conoscere il rischio di frane e alluvioni in una determinata località ... fanpage.it

caso niscemi come capireIl caso Niscemi e altre frane: IdroGeo è la mappa per capire se il tuo territorio fa parte dell'«Italia che cede»La piattaforma dell’Ispra rende pubblici dati, mappe e monitoraggi sulla fragilità del territorio italiano. La frana siciliana è solo uno dei molti segnali di un rischio strutturale che riguarda quasi ... corriere.it

