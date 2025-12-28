La sinistra che sbaglia sempre | tre anni di allarmi mediatici contro il governo Meloni
Dai titoli sul “baratro” al fascismo che non c’è, fino agli sfratti mai notificati: mentre il Wall Street Journal fa autocritica, la stampa progressista italiana continua a scambiare i desideri per realtà e l’ideologia per informazione. L’autocritica che non c’è: la stampa progressista italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Perché la sinistra sbaglia ad accusare il governo Meloni sul calo effettivo dei salari: i problemi arrivano dall’era Draghi
Leggi anche: Arianna Meloni, il bilancio di tre anni di governo: “Il Paese ora è credibile, la sinistra si è persa. Noi difendiamo la libertà, non gli slogan”
La sinistra che sbaglia sempre: tre anni di allarmi mediatici contro il governo Meloni.
La Sinistra e il “fattore A”, per antipatia: perché non scende il consenso per Meloni - Larga parte dei ceti medi percepisce che la cosiddetta “Sinistra alla moda” disprezza il suo elettorato storico (di P. ilfattoquotidiano.it
L’attaccante della Chiantigiana riceve un cross dalla sinistra e non sbaglia battendo Garbinesi. 1ª Categoria gir. E - 14ª Giornata Chiantigiana-Capolona Quarata 1-1 #DilettantiArezzo #Dilettanti #Calcio - facebook.com facebook
Inaccettabili e ridicole le proteste da sinistra per il riconoscimento dell’ #Ambrogino d’oro al Nucleo Radiomobile dei #Carabinieri. Sono particolarmente fiera di aver proposto il loro nome per questo attestato e felice che sia stato accettato. Rappresentano u x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.