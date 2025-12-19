Si balla e si canta Le feste in piazza per il nuovo anno

L’Emilia-Romagna e le Marche si preparano a vivere una notte magica, ricca di musica, allegria e tradizione. Le piazze si animano con feste e spettacoli per accogliere il nuovo anno, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Ecco alcune delle celebrazioni più suggestive per il 31 dicembre, pensate per regalare a residenti e visitatori momenti indimenticabili di festa e convivialità.

L'Emilia-Romagna e le Marche si preparano a vivere la notte più lunga dell'anno. Ecco alcune proposte per il 31 dicembre, concentrandoci soprattutto su quelle che saranno le feste di piazza nelle varie città del nostro bellissimo territorio. A Rimini, piazzale Kennedy diventa una grande pista da ballo, con musica dalla dance floor al liscio, con i fuochi d'artificio che scoccheranno a mezzanotte. Sempre a Rimini in piazza Cavour, il countdown sarà accompagnato da Roberta Lanfranchi e Disco Party, con Matteo Epis e Valentina Guidi. A Cesenatico, il Capodanno si festeggia sul Porto Canale, con musica dal vivo e dj set di Radio Studio Delta in piazza Ciceruacchio, e a Cesena concertone in piazza del Popolo con Joe Dibrutto.

