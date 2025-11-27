ProvoCult CLab stagione musicale 2025 2026 | appuntamento con il jazz degli Hambone
Sabato 29 novembre alle 21.30 Provo.Cult C.Lab si prepara ad accogliere uno dei gruppi rivelazione del panorama avant-jazzistico italiano. Pugliesi e giovanissimi faranno tappa nella città di San Giovanni Rotondo gli Hambone, vincitori dell’ultima edizione della Jam The Future 2025, concorso jazz. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
