Piazza Nannotti approvato il progetto del nuovo collegamento pedonale con via De Sanctis
La giunta ha approvato il progetto definitivo del nuovo collegamento pedonale tra piazza Nannotti e via De Sanctis. La scelta mira a migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane, in linea con l’impegno dell’Amministrazione per una città più funzionale e sostenibile. L’intervento rappresenta un passo importante per favorire la mobilità pedonale e migliorare i collegamenti tra i quartieri della città.
Via libera al nuovo collegamento pedonale tra piazza Nannotti e via De Santcis. La giunta ha approvato il progetto definitivo su proposta dell’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio confermando “l’impegno dell’Amministrazione per una città più accessibile, sicura e attenta ai. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Valle Caudina: parte il progetto del nuovo collegamento veloce con l’A16 tramite il traforo del Partenio
Leggi anche: Lacedonia, il progetto "Gender Equality in our DNA" approda all'Istituto Comprensivo "F. De Sanctis"
Firenze, piazza Nannotti connessa e accessibile: approvato il progetto del nuovo collegamento pedonale.
Firenze, piazza Nannotti connessa e accessibile: approvato il progetto del nuovo collegamento pedonale - Giorgio: 'Investiamo nella qualità dello spazio pubblico per un’area accessibile e fruibile per tutti”. 055firenze.it
Sos risse, piazza Mentana a Porto San Giorgio sarà più sicura: via libera della Soprintendenza al restyling da 450mila euro - Il sindaco Valerio Vesprini: «L'approvazione della giunta sarà propedeutica ad ... corriereadriatico.it
#StreetArtFirenze! Nel #Quartiere2 il muro del parcheggio in Piazza Nannotti è a disposizione di #writer e #streetartist per la realizzazione di nuove opere! Tutti gli spazi liberi dedicati alla #StreetArt nel @comunefi sono su #GoogleMaps: goo.gl/Vw7XDB x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.