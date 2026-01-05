Piazza Nannotti approvato il progetto del nuovo collegamento pedonale con via De Sanctis

La giunta ha approvato il progetto definitivo del nuovo collegamento pedonale tra piazza Nannotti e via De Sanctis. La scelta mira a migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane, in linea con l’impegno dell’Amministrazione per una città più funzionale e sostenibile. L’intervento rappresenta un passo importante per favorire la mobilità pedonale e migliorare i collegamenti tra i quartieri della città.

