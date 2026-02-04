Dopo tre giorni di paralisi, il governo federale degli Stati Uniti torna in attività. La Camera dei Rappresentanti ha approvato il bilancio, mettendo fine allo shutdown. Ora il governo può riprendere i servizi e i programmi interrotti.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un testo di bilancio che mette fine a oltre tre giorni di paralisi del governo federale, conosciuta come “shutdown”. L’approvazione, avvenuta con 217 voti favorevoli e 214 contrari, chiude un periodo di tensione politica che aveva bloccato molti servizi pubblici a livello nazionale. Il provvedimento è stato varato in un contesto di forte divisione tra i partiti, scatenato da un dibattito acceso sul finanziamento dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE), l’agenzia responsabile dell’applicazione delle ll’immigrazione. La crisi si è acuita dopo gli eventi di Minneapolis, dove l’uso della forza da parte degli agenti ha suscitato un’ondata di proteste e dibattito sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine federali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Approvato il bilancio federale, il governo degli Stati Uniti riprende attività dopo il blocco.

Approfondimenti su Stati Uniti Government

A Portland, negli Stati Uniti, si sono verificati nuovi scontri tra manifestanti e agenti federali, con la polizia che ha aperto il fuoco e ferito due persone.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l’apertura di un’indagine federale sull’omicidio di Alex Pretti.

Ultime notizie su Stati Uniti Government

Argomenti discussi: In Usa è di nuovo shutdown, cosa succede e perché la durata dipende dall'Ice; USA, la Camera approva il bilancio: finisce lo shutdown; Comunicato del Consiglio Federale del 30 gennaio 2026; Le decisioni del Consiglio Federale del 29 gennaio a Milano.

