Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l’apertura di un’indagine federale sull’omicidio di Alex Pretti. Il vice procuratore Todd Blanche ha comunicato che si indagherà sul rispetto dei diritti civili nel caso, dopo che due agenti dell’ICE hanno ucciso Pretti sabato scorso durante una protesta contro le politiche anti-immigrazione di Donald Trump. La notizia ha fatto rapidamente il giro, e ora si aspettano risposte chiare sulle responsabilità.

Il vice procuratore Todd Blanche e, per estensione, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ha fatto sapere che aprirà un’indagine federale sul rispetto dei diritti civili in merito all’omicidio di Alex Pretti, ucciso sabato 24 gennaio da due agenti dell’ ICE, nel corso di una protesta contro le politiche anti-immigrazione volute da Donald Trump. A guidarla sarà l’ FBI, che dovrà ricostruire cosa accadde il giorno dell’uccisione dell’infermiere e nelle settimane precedenti. Si tratta di un significativo cambiamento di approccio: finora, infatti, il governo aveva trattato il caso in maniera superficiale, com’era accaduto riguardo alla morte di Renee Nicole Good, uccisa con tre colpi d’arma da fuoco esplosi da un’agente federale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che aprirà un’indagine federale sull’omicidio di Alex Pretti

Approfondimenti su Alex Pretti

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta analizzando oltre cinque milioni di pagine di documenti relativi a Jeffrey Epstein.

Il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di voler intraprendere azioni legali contro la Federal Reserve.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Alex Pretti

Argomenti discussi: Caso Epstein, il dipartimento di Giustizia pubblica nuovi file. Non abbiamo protetto Trump; Il #Dipartimento di #Giustizia #Usa pubblica nuove carte su #Epstein; Epstein, 3 milioni di nuovi file: Trump è coinvolto 3200 volte. Gates? S’è preso una malattia; Dipartimento di giustizia rilascia 3 milioni di nuove pagine su Epstein: ci sono anche 2mila video.

Caso Epstein: dipartimento di Giustizia pubblica nuovi documentiVice pocuratore generale: «Garantire trasparenza al popolo americano». Tra i file divulgati anche 2.000 video e 180.000 immagini ... ilsole24ore.com

Caso Epstein, il Dipartimento di Giustizia diffonde nuovi documenti: Non abbiamo protetto TrumpIl Dipartimento di Giustizia annuncia la diffusione di oltre tre milioni di pagine sul caso Epstein, smentendo favoritismi verso Donald Trump e ribadendo l’impegno per la trasparenza e la protezione d ... notizie.it

C’è un accordo del 2009 che lega Italia e Stati Uniti in uno scambio di informazioni nel quale ha un ruolo di primo piano l’ICE. Uno scambio che riguarda soggetti sospettati di terrorismo e gravi crimini e che arriva a trasferire da una parte all’altra dell’Atlantico i - facebook.com facebook

C’è un accordo del 2009 che lega Italia e Stati Uniti in uno scambio di informazioni nel quale ha un ruolo di primo piano l’ICE. Uno scambio che riguarda soggetti sospettati di terrorismo e gravi crimini e che arriva a trasferire da una parte all’altra dell’Atlantico i x.com