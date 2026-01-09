Scontri pure a Portland la polizia federale degli Stati Uniti apre il fuoco e ferisce due persone

A Portland, negli Stati Uniti, si sono verificati nuovi scontri tra manifestanti e agenti federali, con la polizia che ha aperto il fuoco e ferito due persone. L’incidente ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e alla conseguente ricovero delle vittime. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nella città, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza e sui recenti sviluppi di ordine pubblico.

Portland torna al centro delle tensioni negli Stati Uniti dopo una sparatoria che ha coinvolto agenti federali, culminata nel ferimento di due persone, un uomo e una donna, ora ricoverate in ospedale. A confermarlo è stata la polizia della città dell'Oregon, mentre restano ancora poco chiari sia la dinamica dell'episodio sia l'esatta appartenenza degli agenti che hanno aperto il fuoco. Secondo quanto riferito da diversi media statunitensi, tra cui la Cnn, gli agenti coinvolti apparterrebbero alla U.S. Customs and Border Protection, la polizia di frontiera americana. L'incidente sarebbe avvenuto durante il fermo di un'auto su cui viaggiava una coppia sposata.

