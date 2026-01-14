Monarch | Legacy of Monsters 2 il nuovo trailer mostra il Titan X nel Monsterverse di Apple TV
Apple TV presenta il nuovo trailer di Monarch: Legacy of Monsters 2, la seconda stagione della serie dedicata al Monsterverse. Tra le novità, il debutto del Titan X, insieme al ritorno di Kong e Godzilla. La serie approfondisce l’universo dei mostri e le loro interazioni con l’ambiente umano, offrendo uno sguardo più dettagliato su questa saga cinematografica.
Apple TV alza il sipario sulla seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, annunciando un nuovo Titano, Titan X, e il ritorno dei mostri iconici Kong e Godzilla. La seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters debutta il 27 febbraio su Apple TV, con il ritorno di Kong e Godzilla e l'introduzione del misterioso Titan X. La serie espande il Monsterverse con azione, intrighi e nuove minacce titaniche, questa volta con la promessa di trasformare ogni episodio in una battaglia per la sopravvivenza del mondo. Titan X e l'espansione del Monsterverse Il teaser trailer appena rilasciato anticipa un nemico che potrebbe riscrivere le regole del Monsterverse: Titan X. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
