Apple TV presenta il nuovo trailer di Monarch: Legacy of Monsters 2, la seconda stagione della serie dedicata al Monsterverse. Tra le novità, il debutto del Titan X, insieme al ritorno di Kong e Godzilla. La serie approfondisce l’universo dei mostri e le loro interazioni con l’ambiente umano, offrendo uno sguardo più dettagliato su questa saga cinematografica.

Apple TV alza il sipario sulla seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, annunciando un nuovo Titano, Titan X, e il ritorno dei mostri iconici Kong e Godzilla. La seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters debutta il 27 febbraio su Apple TV, con il ritorno di Kong e Godzilla e l'introduzione del misterioso Titan X. La serie espande il Monsterverse con azione, intrighi e nuove minacce titaniche, questa volta con la promessa di trasformare ogni episodio in una battaglia per la sopravvivenza del mondo. Titan X e l'espansione del Monsterverse Il teaser trailer appena rilasciato anticipa un nemico che potrebbe riscrivere le regole del Monsterverse: Titan X. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Monarch: Legacy of Monsters 2, il nuovo trailer mostra il Titan X nel Monsterverse di Apple TV

Leggi anche: Monarch: Legacy of Monsters 2, c’è anche King Kong nel trailer che svela la data d’uscita su Apple TV

Leggi anche: Monarch: Legacy of Monsters – Svelato il trailer della seconda stagione (e un primo sguardo al nuovo Kaiju)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Monsterverse si espande: ammirate il trailer di Monarch: Legacy of Monsters 2; ‘Monarch: Legacy of Monsters’, il trailer della nuova stagione della serie del Monsterverse; “Monarch: Legacy of Monsters”, la seconda stagione su Apple Tv; Nuovo teaser per Monarch: Legacy of Monsters, stagione 2: il Titan X è pronto a far danni.

Monarch: Legacy of Monsters 2, il nuovo trailer mostra il Titan X nel Monsterverse di Apple TV - Apple TV alza il sipario sulla seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, annunciando un nuovo Titano, Titan X, e il ritorno dei mostri iconici Kong e Godzilla. movieplayer.it