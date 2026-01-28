Ted Lasso torna su Apple TV | La quarta stagione nell’estate 2026

Ted Lasso torna su Apple TV. La quarta stagione arriverà nell’estate 2026, confermando il successo della serie. La produzione ha annunciato ufficialmente il ritorno del protagonista, interpretato da Jason Sudeikis, e della squadra di allenatori e giocatori del Richmond FC. I fan dovranno aspettare ancora un po’, ma intanto si preparano a rivedere le avventure del coach ottimista e del suo “Believe”.

Il "Believe" è più vivo che mai. Apple TV ha annunciato oggi il ritorno ufficiale di "Ted Lasso" con l'attesissima quarta stagione, prevista per l'estate del 2026.Insieme Insieme all'annuncio, la piattaforma ha condiviso le prime immagini dal set, confermando che la produzione è attualmente in corso con il protagonista e produttore esecutivo Jason Sudeikis di nuovo al comando. La vera sorpresa della quarta stagione riguarda la svolta narrativa che attende l'allenatore più ottimista della TV. Ted tornerà infatti a Richmond per affrontare la sua sfida professionale più grande: allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione.

