Penne si prepara al tradizionale Carnevale | aperte le iscrizioni per i gruppi mascherati

Penne si appresta a vivere il suo tradizionale Carnevale, un’occasione di festa e tradizione per tutta la comunità. Sono aperte le iscrizioni per i gruppi mascherati che desiderano partecipare alle sfilate e alle attività previste. Un momento importante per mantenere viva la cultura locale e coinvolgere cittadini di tutte le età in un evento che unisce storia e allegria.

Anche quest'anno la città di Penne offrirà divertimento e allegria con il tradizionale Carnevale pennese. Il Comune fa sapere che le giornate in cui si terranno le sfilate dei gruppi mascherati sono il 15 e il 17 febbraio con un ricco programma."Sono aperte le iscrizioni per i gruppi mascherati.

